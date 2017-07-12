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12 Temmuz 2017 18:08

Selendi ve Soma’da 15 Temmuz hatıra ormanı

Manisa’nın Selendi ve Soma ilçelerinde 15 Temmuz hatıra ormanı oluşturuldu.

Selendi ve Soma’da 15 Temmuz hatıra ormanı

12 Temmuz 2017 18:08


Soma’da 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Soma-Savaştepe yolunun 14. kilometresinde 15 Temmuz Hatıra Ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanında Soma Orman İşletme Şefliği ve kurumların işbirliği ile 100 dönüm alan üzerine 66 bin fidan dikildi. Dikilen fidanlarla oluşan ormana ise "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı" adı verildi. Törene Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene, Ak Parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk, İlçe Jandarma Komutanı Oruç Fevzi Kara, Emniyet Müdürü Saim Başaran, CBÜ Soma MYO Müdürü Yard. Doç. Ayla Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici katıldı.


Selendi Orman İşletme Şefliği tarafından Selendi ilçesine bağlı Kınık Mevkide de 15 Temmuz Şehitler Hatıra Ormanına fidan dikildi. Hatıra ormanına 50 adet fıstık çamı, 10 adet çınar ağacı, 10 adet dişbudak ağacı, 5 adet sedir ağacı ve 3 adet selvi ağacı dikildi. Selendi Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına saygı olarak burada oluşturduğumuz alandaki bu ağaçlarla aziz şehitlerimizin ruhları şad olacaktır. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. İlçe Müftüsü Ramazan Arba’nın tarafından okunan duaların ardından hatıra ormanı için fidanlar katılımcılar tarafından toprağa dikildi.




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