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24 Aralık 2016 16:31

Selendi yolları bakıma alındı

Selendi yolları bakıma alındı

24 Aralık 2016 16:31

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi’nin birçok mahallesini birbirine bağlayan yolda genişletme, düzeltme ve bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Oluşan deformelerden dolayı vatandaşların ulaşım sorun çektiği yolda yapılan çalışmalar vatandaşın takdirini topladı.
İl genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları ile kötü durumda olan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi’nin birçok mahallesini birbirine bağlayan yolda genişletme, düzeltme ve bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Mevcut yolun Kütahya bağlantısı olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Selendi’nin Beypınar, Zıraman, Kürkçü, Ömerler, Hurşitler, Kamiller, Hasanlar, Çamköy ve birçok mahallesini birbirine bağlayan yolunda yol genişletme, bakım onarım ve düzeltme çalışması gerçekleştiriyoruz. Yolda oluşan deformeleri gideriyoruz. Kütahya ile bağlantısı olan bir yol burası. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile Selendi’nin yollarında vatandaşın sorun yaşamaması için çalışıyoruz” diye konuştu. Vatandaşlar ise yolun önceki halinin ulaşım açısından büyük problemler yaşattığını ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu sorunun da ortadan kalkacağını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.



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