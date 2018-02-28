Selendi Ziraat Odası’ndan tütün üreticilerine uyarı

Biz de hemen komisyon çağıralım, komisyonun belirlediği fiyattan tütünlerini teslim etsinler" dedi.

Manisa’nın Selendi ilçe ekonomisine son yıllarda büyük katkı sağlayan tütünde alımların başlamasıyla birlikte ilçede hareketli günler yaşanıyor. Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, tütün üreticilerine tavsiyelerde bulunarak, fiyattan memnun kalmayan tütüncülerin ürünlerini teslim etmeden önce mutlaka kendilerine müracaat etmelerini istedi. Akyıldız, "2017-2018 üretim döneminde firmalar baş fiyat açıklamadan üreticilerimizle sözleşme yapmış, sözleşme döneminde firmalar kendi aralarında üretici kapma yarışına girerek, rekabet ortamı oluşturmuşlar ve alım döneminde kaliteye ve randımana bakılmaksızın ürünlerin neredeyse tamamını başfiyat üzerinden alım yaptıkları aşikardır. 2017-2018 üretim döneminde ise 19,75 TL baş fiyat üzerinden sözleşmeler imzalatılmasına rağmen, alım döneminde baş fiyat 18,00 TL’ye indirilerek 10 ile 18 TL arasında alım yaptıkları ve ürünlerden geçen yıllara oranla çok fazla su çürüğü düşümü yaptıkları anlaşılmıştır. Bu durum odamız tarafından gündeme getirilerek fiyat dengesizliğinin ve üreticilere yapılan eziyetin mahiyetini alım yapan bazı firma yetkililerine sorduğumuzda ise 2017-2018 sezonunda rekoltenin fazla olması, kalitenin düşük olması, bu sene firma yöneticileri tarafından ikinci nevi üzerinden fiyatlandırılması talimatının verildiği söylemektedirler. Alım sırasında 19 TL üzerinden alım yapan firma olursa kendilerinin de fiyat farkını verecekleri beyanında bulundukları, fiyatlandırmayı beğenmeyen üreticilere ’satacağın yer varsa ürününü götürebilirsin’ dedikleri anlaşılmıştır. Tütün üreticilerimiz verilen fiyattan memnun değilse, tütününü teslim etmeden ziraat odasından bilgi almaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Tütününe güvenen üreticilerimiz varsa tütünlerini teslim etmesinler. Bize müracaat etsinler biz de hemen komisyon çağıralım, komisyonun belirlediği fiyattan tütünlerini teslim etsinler" dedi.