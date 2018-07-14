Selendi’de ’15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

Kınık Mevkiinde yol kenarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına oluşturulan ve daha önceden ağaçlandırılan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi. Oluşturulan hatıra ormanı için fidan dikim törenine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma Komutanı Kd.Başç.Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam İrdelp ve beraberindekiler, daha önceden Orman İşletme Şefliği tarafından ağaçlandırılan alana hep birlikte fidan dikti. Fidan dikiminin ardından şehitlerimiz adına dualar edildi.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, "Aziz şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız. Uçaklara, tanka, topa ve tüfeğe karşı imanlı yürekleriyle en büyük silahı olan vatana ve devlete bağlılığıyla meydanlarda dik duran bu milletin evlatları geleceğimizin en büyük güvencesi olmuşlardır. Bizler 15 Temmuz’u unutmadık, asla da unutturmayacağız ruhları şad olsun" dedi.