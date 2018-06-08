Selendi’de 3 bin 795 öğrenci karne aldı

Selendi’de 3 bin 795 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Selendi Atatürk İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, Şube Müdürleri Ahmet Ataşman ve Ömer Karagöz, Okul Müdürü Ali Kanyılmaz, Müdür Yardımcısı Ömer Korkmaz, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Selendi’de 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 324 öğretmen ve 42 idareci ile ilçe genelinde 9 birleştirilmiş okul, 7 ilkokul, 9 ortaokul ve 5 lise olmak üzere toplamda 3 bin 795 öğrenci karne sevinci yaşadı. Karne dağıtımında 1. sınıf öğrencileri ilkokul hayatını ilk yılını bitirmenin sevincini yaşarken 4. sınıf öğrencileri de ilkokulu bitirip ortaokula başlayacak olmanın heyecanını yaşadı.

Karne dağıtımında konuşan Kaymakam Erkut Pamuk, "2017 5018 eğitim ve öğretim yılının sonuna geldik. Bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum" diyerek öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Pamuk, "Sevgili öğrenciler güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum. Bol bol geziniz, bol bol oyunlar oynayınız iyi vakit geçiriniz ancak bol bol da kitap okumayı ihmal etmeyiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Erkut Pamuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, Şube Müdürleri Ahmet Ataşman ve Ömer Karagöz ile Okul Müdürü Ali Kanyılmaz tarafından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verilirken, Manisa’da ilk okullararası badminton şampiyonasında 1. olan Atatürk İlkokulu öğrencilerine de hediyeleri takdim edildi.