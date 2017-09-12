Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 19:29

Selendi’de 80 dönüm kızılçam ormanı kül oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 80 dönümlük kızılçam ormanı kül oldu.

Selendi’de 80 dönüm kızılçam ormanı kül oldu

12 Eylül 2017 19:29


Yangın, ilçeye bağlı Çamyayla Mahallesi Kalburca mevkiinde saat 13.00 sıralarında çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına; 1 söndürme uçağı, 2 helikopter, 5 arazöz, ve 70 kişilik yangın söndürme ekibi müdahale etti. Mahalle halkının da yardım ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 80 dönümlük kızılçam ormanının yangından etkilendiği belirtildi. Yangının cam kırığından çıkmış olabileceği ifade edilirken, yangın bölgesine gelen Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, yetkililerden bilgiler aldı. Güven, "Maalesef ilçemiz Çamyayla Mahallesi Kalburca mevkiinde bir yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılmış ve yaklaşık 80 dönüm alan yangında zarar görmüştür. Sevindirici olan şudur ki böyle büyük bir yangını can kaybı yaşamadan atlatmamış olmamız. Ormanlar bizim can damarımız. Onlara çok daha iyi bakmalıyız. Ayrıca yangına ilk andan itibaren hızlı müdahalede bulunan tüm personelimize de teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç