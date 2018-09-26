Selendi'de ağaç kesme ve boylama kursu

Manisa'nın Selendi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ağaç kesme ve boylama operatörlüğü kursu açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Selendi İlçe Orman İşletme Şefliği işbirliğinde ağaç kesme ve boyama operatörlüğü kursu açıldı. Önce Çanşa Mahallesi'nde açılan 6 saat üzerinden devam eden toplamda 52 saat sürecek olan kursta yaklaşık 150 kişi 1 ay boyunca değişik yerlerde açılacak, kurslarda eğitimden geçirilecek. İlçe Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı tarafından verilen eğitimlerde başarılı olan vatandaşlara belge verilecek. Selendi Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı, bugüne kadar orman işlerinde çalıştırdıkları köylülerin iş sağlığı ve iş güvenliği yanında tekniğine uygun kesim ve üretim işlerini yaptırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonra eğitim alan vatandaşlarımız bilinçli bir şekilde çalışacak. 2019 yılından sonra belgesi olmayan vatandaşlar orman işlerinde çalışmak için belge zorunlu hale gelecek. İş sağlığı ve iş güvenliği açısından bu eğitim önemliydi. Bundan sonra iş kazlarını önüne geçmek için eğitimlerimiz devam edecek. Eğitim çalışmak için belge zorunlu hale gelecek" dedi.