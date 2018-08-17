Selendi’de Antep fıstığı hasadı başladı

Manisa’nın Selendi ilçesinde Antep fıstığı hasadı başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Selendi Kaymakamlığı tarafından desteklemelerle yeni bahçelerin oluşturulduğu Antep fıstığı ilçe ekonomisi açısından da önemli bir yere geldi. Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ile Selendi Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı da üreticileri ve tarım işçilerini ziyaret etti. Selim Kurt’a ait olan Antep fıstığı bahçesinde başlanılan hasadını yerinde inceleyen Kaymakam İrdelp, işçilerle sohbet ederek bahçe sahibi Selim Kurt’tan da hasat bilgi aldı. Antep fıstığının bu yıl yağmur ve dolu yağışından dolaya zarar gördüğünü söyleyen Kurt, sonrasında havaların sıcak olması nedeniyle fıstığın geçen yıllara göre rekoltesinin düşük olduğunu söyledi. Antep fıstığının bölgenin coğrafyasına uyum sağladığını belirten Kaymakam İrdelp, ilçe ekonomisi için de büyük katkı verdiğini söyledi.