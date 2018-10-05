Selendi'de dere temizlik ve ıslah mesaisi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi'de meydana gelen sel felaketinin ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan heyet ile yapılan iş bölümü doğrultusunda ilçe merkezinde dere temizlik ve ıslah çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi'de yaşanan doğal afetin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan heyet ile yapılan iş bölümü doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe merkezindeki çalışmalarına başladı. İlk olarak dere temizlik çalışmasına başlayan MASKİ ekipleri, yoğun yağışlarda su akışının düzenli bir şekilde devam etmesi için yoğun mesaisini sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede ayrıca 30 metrelik istinat duvarı imalatına da başladı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması noktasında yapılan çalışma ile dere yatağı daha sağlıklı hale getirilecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, idare olarak il genelinde sorumluluk alanları içerisindeki noktalarda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, “İlçemizde yaşanan felaket sonrasında yaraları hızla sarmak ve olası felaketleri önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa'mızda görev yapan tüm kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğumuz işbölümü kapsamında çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımıza daha güvenli yaşam alanları inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.