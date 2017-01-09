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09 Ocak 2017 16:42

Selendi’de diyaliz ünitesi hizmete girdi

Selendi’de diyaliz ünitesi hizmete girdi

09 Ocak 2017 16:42

Manisa’nın Selendi ilçesinde 2016 yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete giren 25 yatak kapasiteli Selendi Devlet Hastanesi’nde kurulan diyaliz ünitesi hasta kabulüne başladı.
AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, Selendi Devlet Hastanesi’nde kurulan diyaliz ünitesinin ilk hastalarına ’geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tunay Ataman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Akarsu ve İdari-Mali İşler Müdürü Osman Tutar da hazır bulundu. Diyaliz ünitesine hasta kabulüne başladıklarını belirten Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tunay Ataman, “Selendi’deki böbrek yetmezliği bulunan hastalarımız diyaliz için Kula, Salihli, Turgutlu ve Uşak iline gidiyorlardı ve bu durum bu hastalar için mağduriyet oluşturmaktaydı. Şu anda 3+1 yatakla hizmet vermeye başladık. Yakın zamanda 5+1 yatağa revize edilecek. İlk etapta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çift seans, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri tek seans ve seansta 3 hastaya hijyenik ortamda televizyon seyrederek, hizmet verecektir. Hastanemizin diyaliz ünitesine kavuşmasında büyük emekleri olan başta bölge milletvekillerimize ve AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Sezer olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.
Diyaliz ünitesinin hizmete girmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Sezer ise, “İlçemizden, böbrek yetmezliği sebebi ile diyalize girmesi gereken hastalar haftada üç sefer diyaliz merkezi olan çevre il ve ilçelere gittikleri ve bu yüzde mağdur olduklarını gördük. Bunun üzerine Selendi Devlet Hastanemize diyaliz ünitesi açılması için Sağlık Bakanlığı nezdinde yoğun çalışmalara bulunduk. Diyaliz ünitemizin açılması ile çevre il ve ilçelere giden hastalarımızın daha rahat ve konforlu bir ortamda tedavilerine devam edecektir” diye konuştu.
2 yıldır tedavisi için Salihli ilçesine giden 46 yaşındaki Yaşar Kurt da Selendi Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi’nin hizmete girmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, emeğe geçenlere teşekkür etti.



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