Selendi'de "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi

Manisa'nın Selendi ilçesinde "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından fidanlar toprakla buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında Selendi ilçesine bağlı Kınık mevkinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Çocuklarda küçük yaşlarda doğa ve çevre bilincinin oluşturulması hedeflenen proje ile minik eller fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikim töreninde konuşan Selendi Kaymakamı Can Atak, "Bu çalışma sadece Selendi'de değil ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde başta Ankara olmak değerli öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşiyor. Biz de bunun Manisa ili Selendi ilçesi ayağını oluşturuyoruz" dedi.

Fidan dikim törenine lçe Kaymakamı Can Atak, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar ve öğrenciler katıldı.