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Selendi'de ilk ders zili çaldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk ders zili çaldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk ders zili çaldı. İlçe genelinde 3 bin 466 öğrenci ders başı yaptı.


Yeni eğitim-öğretim yılı başlaması nedeniyle Atatürk İlkokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası sınıflarına geçen öğrenciler, geçirdikleri yaz tatilini kendi aralarında değerlendirdi. Öğretmenleri ile sohbet eden öğrenciler daha sonra ilk derslerine de başladılar. Törene katılan İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle tanıştı. Yeni dönemde öğrencilere başarılar dileyen İrdelp, öğretmenlere de hayırlı olsun dileklerini iletti. Törene, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürü Ömer Karagöz, Okul Müdürü Ali Kanyılmaz katıldı.

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