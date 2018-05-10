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10 Mayıs 2018 19:54

Selendi’de kablo hırsızlarına jandarmadan suçüstü

Manisa’nın Selendi ilçesinde Telekom’a ait bakır iletişim kablolarını kesen 2 kişi kestikleri kablolarla birlikte suçüstü yakalandı.

Selendi’de kablo hırsızlarına jandarmadan suçüstü

10 Mayıs 2018 19:54


Selendi’ye bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde Türk Telekom’a ait telefon kabloları kesildi. Gece saat 03.00 sıralarında mahalle halkının yabancı bir araç olduğu yönündeki ihbarı üzerine olay yerine giden Selendi İlçe Jandarma ekipleri kesilen yaklaşık 600 metre uzunluğundaki parçalar halindeki kablolarla birlikte 37 yaşında H.A. ile 30 yaşındaki M.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuklanarak Selendi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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