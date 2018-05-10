Selendi’de kablo hırsızlarına jandarmadan suçüstü

Selendi’ye bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde Türk Telekom’a ait telefon kabloları kesildi. Gece saat 03.00 sıralarında mahalle halkının yabancı bir araç olduğu yönündeki ihbarı üzerine olay yerine giden Selendi İlçe Jandarma ekipleri kesilen yaklaşık 600 metre uzunluğundaki parçalar halindeki kablolarla birlikte 37 yaşında H.A. ile 30 yaşındaki M.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuklanarak Selendi Kapalı Cezaevine gönderildi.