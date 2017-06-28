Selendi’de kiraz festivali

düzenlenen Kiraz Festivalinde vatandaşlar düzenlenen çeşitli etkinliklerle gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi Belediyesi ve Pınarlar Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali, coşkuyla başladı. Pınarlar Mahallesi Şehit Savcı Ethem Ekim Okulu’nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri festivalle ilgili konuşmalar yaptı. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, kiraz üretiminin en önemli bölgelerinden biri olan Selendi’nin tarımdaki yerinin büyümesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Halk oyunları gösterileri ile renklenen festival, hayır yemeğinin davetlilere ikram edilmesiyle devam etti.

Bu yıl 17’cisi düzenlenen Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali’nde kaliteli kiraz üreticileri de ödüllendirildi. Selendi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün denetiminde düzenlenen yarışmaya 35 kiraz üreticisi katıldı. Yarışmaya katılan 35 kiraz üreticisinden ilk 10’u yarım altınla ödüllendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun kiraz üreticilerine çalışmalarında başarılar diledi. Festival yöresel sanatçılar Mersinli İsmail, Kütahyalı Saruhan Kardeşlerden Ali Saruhan ve Kadriye Saruhan konseri ile devam etti. Yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçılar oyun havaları ve türkülerle festival coşkusunu katladı.

Festivale Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kara, oda ve dernek başkanları, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Selendili vatandaş katıldı.