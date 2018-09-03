Selendi’de kurtuluş coşkusu

yıldönümü ve geleneksel 23. Kültür ve Cirit Festivali ile 7. Selendililer Günü kutlandı.

Selendi’deki kutlamalar Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı. Temsili milis kuvvetlerinin Selendi’ye girişi ve kurtuluş senaryosunun canlandırılmasıyla devam edilen programda Afyonkarahisar’dan yola çıkan atlı süvarilerin ve temsili milis kuvvetlerinin Kara Fatma’yı canlandıran kız çocuğunu kurtarması büyük alkış aldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda konuşan Başkan Yasin Dumlupınar, bugün 3 Eylül, bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, empariyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir ders verdiğimiz gündür. Bugün Selendi’mizin bayramıdır, hepimize kutlu olsun. Bugün huzur ve mutluluk içinde yaşadığımız bu coğrafya 96 yıl önce işgal altındaydı. Bu toprakların çocukları kendi vatanında ezilmiş, horlanmış, baskı ve zulümlere maruz kalmıştı. Kendi vatanında garip kalan Türk milletinin yeniden dirilmesi ve ayağa kalkması gerekiyordu. Esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih edecek kadar onurlu olan Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde tarihe İstiklal Harbi olarak kurtuluş mücadelesini başlattı. Bu yolda da atalarımız kimi şehit oldu, kimi gazi, ama önce vatan dediler. Vatanımızı kurtardılar ve bizlere emanet etti, ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Programda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi tarafından halk oyunları ve mehteran takımı gösteri sundu. Öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu. Program dahilinde belediye tarafından 19 ailenin çocuğu sünnet ettirildi. Törene, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amir vekili Metin Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, CHP İlçe Başkanı Fikri Kaygısız, MHP İlçe başkanı Himmet Kurukoç, gaziler, daire müdürleri, oda başkanları, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.