Selendi’de orman yangını

Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın yanı sıra 80 dönümlük arazide bulunan fıstık çamı ağaçları da zarar gördü.

Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Kürkçü Mahallesi çıkışında bulunan ormanlık alanda çıktı, Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alanda dumanları ve alevleri fark eden Kürkçü Mahallesi’ndeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 adet yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangının söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek oldu. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 100 dönümlük orman ve tarım arazisi yangından etkilendiği belirtildi. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Mehmet Can İrdelp, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu.