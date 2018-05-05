Selendi’de Ramazan pidesine zam yok

50 TL’den satılan Ramazan pidesine bu yıl zam yapılmayarak aynı fiyattan satılacağı bildirildi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ramazan öncesi yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla Ramazan pidesine zam yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tırnaklı pidenin 1.50 TL’den satışa sunulacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, bu Ramazan ayında da pidenin 350 gram üzerinde olacağını ve fiyatının geçen yıl olduğu gibi 1 Lira 50 kuruş’tan satılacağını söyledi. Kahveci, yönetim kurulu olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fırıncı esnafı ile görüşerek aldıkları karar doğrultusunda pide fiyatlarına bu yıl zam yapmama kararı aldıklarını belirtti.