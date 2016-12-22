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22 Aralık 2016 18:01

Selendi’de şehitler için lokma hayrı

Selendi’de şehitler için lokma hayrı

22 Aralık 2016 18:01

Selendi’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, vatan savunmasında ve terör saldırılarında şehit düşen sivil, asker ve polisler için lokma hayrı yaptı.
Selendi Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen lokma hayrına Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Emniyet Amir vekili Komiser Metin Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Sezer ve lokma hayrına destek veren oda başkanları katıldı. Vatan savunmasında ve terör saldırılarında şehit düşen asker, polis ve siviller için düzenlenen lokma hayrında teröre ortak tepki gösteren protokol ve oda başkanları, şehitler için önce dua etti, daha sonra ise dökülen lokmaları vatandaşlara ikram etti.



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