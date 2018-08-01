Selendi’de sel ve taşkınlara karşı önlemler masaya yatırıldı

Selendi Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda Manisa Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, MASKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı A. Ulvi Kaynak, MASKİ Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Şube Müdürü Güray Karakaya, DSİ 2.Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, Selendi ilçe merkezinde 16 Haziran 2018 tarihinde yaşanan çok kuvvetli yağış sonrasında taşkına uğrayan mahallelerdeki durumun tespiti, taşkına sebebiyet verme riski bulunan bölgelerde yapılacak önleme çalışmalarına dikkat çekerek, olası can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için tüm kurum ve kuruluşların birlikte önlem alması gerektiğini vurguladı. Taşkın planlamalarının doğru, ayrıntılı, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli yapılması gerektiğini belirten Vali Yardımcısı Köksal, "Herkes elinden gelen gayreti göstermeli, alınan kararlar uygulanabilir olmalıdır’’ dedi. Toplantıda kurum ve kuruluş yetkilileri, öneri ve görüşlerini aktardı. Toplantı sonrası Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal ve beraberindekiler, 16 Haziran 2018 tarihinde 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’in sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği bölgede ve ilçe merkezinde bulunan dere yataklarında incelemelerde bulundu.