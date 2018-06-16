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16 Haziran 2018 20:26

Selendi’de sele kapılan çocuk kayboldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sele kapılan 4 yaşındaki bir çocuk kayboldu.

Selendi’de sele kapılan çocuk kayboldu

16 Haziran 2018 20:26


Edinilen bilgiye göre, Dudu Özdemir, çocukları 4 yaşındaki Rüzgar ve 9 yaşındaki Efe Özdemir ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sağanak yağmura yakalandı. Çocuklarıyla birlikte eve gitmek üzere yolan çıkan anne Özdemir, Sanayi Deresi ile Selendi Çayı’nın kesiştiği bölgede sel sularını izledikleri sırada bulundukları yer çöktü. Annesinin ellerinden kayan 4 yaşındaki Rüzgar Özdemir, dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Rüzgar Özdemir’in bulunması için arama çalışması başlattı.




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