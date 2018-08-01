Selendi’de taşkın önleyici çalışmalar değerlendirildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde 16 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen doğal afet sonrasında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in talimatı üzerine konuyla ilgili bir heyet oluşturuldu. İlçe yönetimi ve ilgili kurumların yer aldığı heyet, yetki ve sorumluluk alanları dahilinde iş bölümü yaparak benzer durumların yaşanmasını önlemek adına çalışmalarına hızla başladı. Bu kapsamda son olarak, Vali Yardımcısı Volkan Köksal başkanlığında Selendi Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda bir toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Köksal, amaçlarının riskli alanları belirlenerek işbirliği içerisinde önlem geliştirmek olduğunu ifade etti. Taşkın önleyici imalatlar ve diğer çalışmalarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından sahaya inilerek yerinde incelemeler gerçekleştirildi. İncelemeler sonrasında Başkan Dumlupınar’ın makamında ilçede yürütülen çalışmalar görüşüldü.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “İlçemizde yaşanan felaket sonrasında yaraları hızla sarmak ve olası felaketleri önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa’mızda görev yapan tüm kurum ve kuruluşlar olarak el ele vermiş vaziyette çalışma ve incelemelerimize devam ediyoruz. Hepimizin farklı sorumluluk alanları var ve bu doğrultuda üzerimize düşeni fazlasıyla yaparak bölgedeki vatandaşlarımıza en güvenli yaşam ortamını temin etmek için yoğun mesaimizi sürdüreceğiz” dedi.

Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ile Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar’ın da yer aldığı toplantıya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak’ın yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları 2. Bölge Müdürlükleri ile Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Şube Müdürlüğü yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ teknik personeli katıldı.