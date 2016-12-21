Selendi’de tatbikat gerçeği aratmadı

Selendi Devlet Hastanesi’nde planlı olarak düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı nefesleri kesti.

Selendi Devlet Hastanesi’nde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Hastane Afet ve Acil Durum (HAP) Planı Başkanı Op. Dr. Tunay Ataman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Akarsu ve İdari ve Mali İşler Müdürü Osman Tutar, Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Sivil Savunma Birimi, Manisa Büyükşehir İtfaiye Amirliği Personeli, Selendi 112 ile Selendi Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personel katıldı. Tatbikat öncesi herhangi bir deprem anında hastalara ve hastane çalışanlara neler yapacakları konusunda konferans salonunda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından tatbikata geçildi. Tatbikat senaryosu gereği meydana gelen deprem sonrası dolap devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kargaşa ve panik ortamının canlandırıldığı senaryoda dahiliye servisinin bulunduğu katta yapısal olmayan hasarlar ve 2’si yaralı 10 hasta bulunmakta. Elektrik, su ve telefonların arızalanmasının da canlandırıldığı tatbikatta dahiliye servisindeki yaralılar kurtarılarak tiraj alanına getirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından acil servise nakledildiler. Özel güvenlik kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekibinin yangını söndürmesinin ardından dumandan etkilenen bir kişi kurtarılarak tiraj alanına getirildi. Tatbikat, ambulansla bir hastanın hastaneye getirilmesi buradan yapılan il müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için başka hastaneye sev edilmesi ile devam etti. Tatbikat HAP Başkanı Op. Dr. Ataman tarafından tüm birimlerden raporları istemesinin ardından, son durum değerlendirmesi yapılarak tatbikat sona erdi. Selendi Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.