Selendi'de yeni eğitim öğretim yılı öncesi güvenlik toplantısı

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlere yönelik güvenlik toplantısı yapıldı.

Selendi İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp başkanlığında Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi okulların hazırlıklarını ve ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere istişare toplantısı gerçekleştirildi. Okul müdürleri, muhtarlar ve servis şoförlerinin yer aldığı toplantıda; okullarda iş sağlığı ve güvenliği, okullarda güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması, okul çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, okul servis araçları iş ve işlemleri ile öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması, kantin-gıda güvenliği ve zararlı maddelerle mücadele konularında bütün kurumların koordinasyon içinde çalışması, gerekli önleyici tedbirlerin alınması yönünde hassas olunması gibi temel ve önemli başlıklar görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Bçvş. Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, okul müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.