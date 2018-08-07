Selendi’de yeni istihdam alanı

Manisa’nın Selendi ilçesinde yıllardır atıl durumda bulunan eski Tekel depoları ilçe ekonomisine kazandırıldı. Eski depolar özel bir fabrikaya ihale yapılarak tekstil fabrikasına dönüştürüldü. Kısa sürede seri üretime geçecek fabrika ilçede önemli bir istihdam kaynağı olacak. Kurban Bayramı sonrası seri üretime başlayacak olan tekstil fabrikasında eğitimlerine başlayan işçiler kalifiye elemen olabilmek için 3 vardiya şeklinde eğitim görüyor. Yaklaşık 1 ay devam edecek olan eğitimlerde 2 ustabaşı eşliğinde 45 kişi eğitimden geçerek işe başlayacak. İşçiler eğitimin ardından makine kullanması konusunda ustalaşmış olacak.