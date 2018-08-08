Selendili genç çiftçilere küçükbaş hayvan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2018 yılı Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesinden başvuru yapan 3 çiftçiye hayvan desteği verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Selendi İlçe Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen hayvanların dağıtımı öncesi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı biriminde görevli uzman veteriner hekimler tarafından gerekli kontrol, muayene ve aşılamaları gerçekleştirildi. Kontrollerin ardından 3 genç çiftçiye toplam 6 erkek 98 dişi olmak üzere toplamda 102 adet kıvırcık cinsi küçükbaş hayvan teslim edildi. Törende konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Aslanalp, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene İlçe Müdürü Ahmet Aslanalp, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, küçükbaş hayvan almaya hak kazanan çiftçiler Neslihan Özdamar, Nurullah Öztürk ve İsa Kösem ve personeller katıldı.