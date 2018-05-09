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09 Mayıs 2018 10:12

Selendili kızlar Uşak’ta da şampiyon oldu

4-6 Mayıs tarihlerinde Uşak’ta yapılan okullar arası badminton kızlar grup şampiyonasında Selendi Üç Eylül Ortaokulu şampiyon olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Selendili kızlar Uşak’ta da şampiyon oldu

09 Mayıs 2018 10:12


Uşak’ta yapılan ve 11 ilin şampiyonlarının bölge birincisi olmak için kıyasıya yarıştığı müsabakalarda Fadime Metin, Behiye Bodur, Rumeysa Eser, Tuğba Kahraman ve Gülsena Demir’den oluşan Selendi Üç Eylül Ortaokul Badminton takımı Uşak Kalfa Spor Salonunda yapılan müsabakalar neticesinde birinciliği kazandı.


Ödül töreninde veliler de şampiyon olan takımın oyuncularını yalnız bırakmadı. Beden eğitimi öğretmenleri Zeliha-Okan Demir çifti hedeflerinin Türkiye derecesi olduğunu söyledi. Okan Demir, "23-27 Mayıs tarihlerinde kendi ilimizde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.


Okul Müdürü Mesut Yıldız ise, "Bize bu başarıyı yaşatan sporcu kardeşlerimizi ve öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Bize bu yolda her zaman destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Karakuş ve İlçe Kaymakamımız Erkut Pamuk’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.




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