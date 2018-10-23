Selendili milli sporcu Ravza Bodur'a görkemli karşılama

Badmintonda Balkan Şampiyonu olarak Türk Milli takımında yer alan Selendi Belediyespor sporcusu Ravza Bodur memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Bulgaristan'ın Perusticha kentinde düzenlenen 13 yaş altı Badminton Balkan Şampiyonasında Türk Milli Takım Forması ile mücadele eden Selendili milli sporcu Ravza Bodur finalde Romanya'yı 3-1 yenerek Balkan Şampiyonu oldu. Memleketi Manisa'nın Selendi ilçesine şampiyon olarak dönen milli sporcu Ravza Bodur, Selendililer tarafından davul zurna ile karşılandı. Selendi'de araç konvoyuyla ilçe turu yapan Bodur daha sonra Selendi Demokrasi Meydanında Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Selendi Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ertuğrul ve ailesi tarafından karşılandı.

Şampiyon olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Bodur, "Selendi'ye bu mutluluğu kazandırdığım için çok mutluyum herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Antrenörü Okan Demir ise, "Hayalimiz vardı bunu da yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Bu başarıda bizlerle beraber olan başta Belediye Başkanımız, bize her zaman destek olan kaymakamımız ve Selendi halkına, tüm ileri gelenlere ve buraya bizim için gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selendi'de sportif faaliyetlerin gelişmesi için desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, "Selendi'nin sporsal faaliyetlerinin geleceği adına bu tarz gururlarımızın ortaya çıkması örnek teşkil edecek inşallah ilçemiz ülkemize yeni sporcular kazandırıp gurur kaynağımız olacaktır. Biz belediye olarak sporsal faaliyetlere desteğimizi sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Ravza kızımız 3 dalda takım halinde, tek kızlarda ve karışık çiftlerde şampiyon olup altın madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etti" dedi.

Ravza Bodur'un aynı sporu yapan ablası Behiye Bodur da aralık ayı içerisinde 15 Yaş Altı Balkan Şampiyonasında Ankara'da Türkiye'yi temsil edecek.