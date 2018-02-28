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28 Şubat 2018 09:05

Selendili öğrencilerden Afrin’deki askerlere moral mektubu

Manisa’nın Selendi ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nun 3/B Sınıfı öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları Hatay İl Jandarma Komutanlığına postaladı.

Selendili öğrencilerden Afrin’deki askerlere moral mektubu

28 Şubat 2018 09:05


TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına 7’den 70’e tüm Türkiye’den maddi manevi destekler çığ gibi artarak devam ediyor. Manisa’nın Selendi ilçesindeki Atatürk İlkokulunun 3/B sınıfı öğrencileri de askerlere moral vermek için mektup yazarak postaladı.


Öğrenciler canını hiçe sayarak, kahramanca mücadele veren askerlere destek ve moral için mektup yazdıklarını belirtti.


Öğrencilerden Elif Akçakaya, "İnşallah bizim bu mektuplarımızı okuyup sevinirler. Allah’tan tek temennimiz ülkemizi koruyan tüm askerlerimizin burnu bile kanamadan bu operasyonu sağ salim tamamlayıp, ailelerine kavuşması" dedi.


Öğrenciler yazdıkları mektupları sınıf öğretmenleri Büşra Çıralı önderliğinde posta aracılığıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığına ulaştırılması için topluca gönderdi.




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