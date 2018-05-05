Selendili öğrencilerin mezuniyet sevinci

Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümlerinden 80 son sınıf öğrencisi 4 yıllık eğitimlerini tamamladı. Öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet balosu düzenlediler. Okulun bahçesinde yapılan programda öğretmen, öğrenciler ve veliler doyasıya eğlendi. Mezuniyet balosunda konuşan Okul Müdürü Mustafa Dede, öğrencilere hayatta başarılar diledi. Bayrak ve flama devir tesliminin ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sergiledi. Törende ayrıca bölümlerinde okulun birincileri tarafından yaş kütüğüne isimleri çakıldı. Gecenin sonunda pasta kesen öğrenciler kepleri fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.