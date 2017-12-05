Selendili üreticiler için üç gölet kazandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgeleri kalkındırmaya yönelik yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Selendi’nin Çinan mahallesine yapılması planlanan 3 hayvan içme suyu göleti tamamlanarak üreticilere teslimi yapıldı. Hayvan üreticilerine destek olma yönünde yapılan çalışmalar arasında yer alan Selendi ilçesi Çinan Mahallesi’ndeki göletin yapımı tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Geçim kaynakları hayvancılık olan ve besi işiyle uğraşan üreticilerin yaz aylarında yaşadıkları hayvan sulama suyu sıkıntısı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye kazandırdığı gölet ile giderilmeye çalışıldı.

Çinan Mahallesi’ne yapılması planlanan göletlerin tamamlandığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, göletlerin en kısa zamanda tamamlanarak üreticilere teslim edildiğini, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile sürdürülen çalışmaların 17 ilçede eşit bir şekilde devam edeceğini ifade ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.