Selendi’nin altyapısında sona gelindi

İçme suyu hattı çalışmalarında ise sona yaklaşıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerinin de altyapı ihtiyaçlarına çözüm oluyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Ekrem Çimen, Şehit Yaşar Öz, Şehit Savcı Ethem Ekim, Park, Atatürk, Yavuz Sultan Selim, Tevfik Uğur caddelerinde ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor. 14 buçuk kilometrelik kanalizasyon hattını tamamlayan ekipler, abone bağlantılarını yapıyor. 7 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı döşeme işinde de ana hat çalışması tamamlanarak ızgara bağlantılarına geçildi. 6 buçuk kilometrelik içme suyu çalışmasında ise yüzde 90 seviyelerine gelindi. 4 buçuk milyon TL yatırımla ilçe merkezinde yapılan 28 buçuk kilometrelik altyapı noktalanınca Selendililer rahat bir nefes alacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “İlimiz genelinde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, yıllardan beri yapılamayan hizmetlere hayat vermeye devam ediyoruz. Selendi ilçe merkezinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda uzak yakın demeksizin hizmetlerimizi Manisalılara ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.