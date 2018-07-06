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06 Temmuz 2018 13:00

Selendi’nin camileri cıvıl cıvıl oldu

Okulların tatile girmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan, Selendi İlçe Müftülüğü’nce uygulanan Yaz Kur’an Kurslarına Selendili öğrenciler adeta akın etti.

Selendi’nin camileri cıvıl cıvıl oldu

06 Temmuz 2018 13:00


Selendi’deki tüm camilerde açılan kurslara, Kur’an öğrenmeye yatkın tüm yaş grubu çocukların katılabileceği öğrenilirken, haftanın 5 günü açık olacak olan kurslara gelen öğrenciler, yaz tatillerini cami çatısı altında geçirecek olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Kur’an okumayı ve namaz surelerini öğrenecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan çocuklar kendilerine kurs veren imam hatiplere ve müezzinlere teşekkür etti.


Selendi İlçe Müftü vekili Ali Yılmaz, "Yaz Kur’an Kurslarına gelen tüm öğrencilerimize kurs boyunca Kur’an’dan kısa sureleri, ahlak, ibadet, itikat bilgilerini üç aşamada öğreteceğiz. Onlara camiyi, ibadeti sevdirmeye çalışacağız. Camilerimiz evlatlarımızla doldu. ’Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi’ sloganıyla çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle camilerimiz çocuklarımız için bir eğitim yuvasına dönüşecek. Görevlilerimiz kurs sonunda öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i ve namaz surelerini çok güzel okur hale getirebilmek için çalışacaklar. Kurslarımız 25 Haziran’da başladı ve 17 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek" dedi.




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