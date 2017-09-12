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12 Eylül 2017 15:29

Selendi’nin de trafik levhaları değişti

Manisa genelinde yönlendirme levhalarını yenilemeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi de de bu çalışmasını sürdürdü.

Selendi’nin de trafik levhaları değişti

12 Eylül 2017 15:29

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından tamamlanan levha çalışmaları, özellikle sürücülerden tam not aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi’de eskiyen ve yön levhası olmayan mahallelerde çalışmalara devam etti. Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Selendi ilçesine bağlı mahallelerde trafik levhalarını baştan sona yeniledi. Kış ayları girmeden il bütününde tüm levhaların yenileneceğini dile getiren Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması nedeniyle başlattığımız bu çalışmalar kapsamında ekiplerimiz belli bir program çerçevesinde ilimiz genelinde tüm levhaları yenileyecek. Şu ana kadar bu konuyla ilgili çalışmalarımızı birkaç ilçemiz dışında büyük ölçüde tamamladık. Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak ulaşımda konforun ve güvenliğin arttırılması noktasında çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.




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