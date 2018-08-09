Selendi’nin gGençlik Projesinde son adımlar

İl genelinde kültürel ve sosyal faaliyetlerin arttırılması, gençlerin kendi coğrafyalarında hayata daha iyi hazırlanması amacıyla projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi’de Gençlik Merkezi yapımını sürdürüyor. İlçenin en önemli eksiğini giderecek olan Gençlik Merkezi’nin son durumu hakkında bilgiler almak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, incelemelerde bulundu. Genç’e Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdür Vekili Sakin Gürbüz, Etüt Proje, Fen İşleri ve Kent Estetiğinden yetkili personel ve yüklenici firma çalışanları eşlik etti. Gençlik Merkezi’nin tamamını inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, eksik noktaları yetkili personel ile belirleyerek kısa zamanda tamamlanması talimatını verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, projeyi yakından takip ettiklerini belirterek, “Selendi Gençlik Merkezi’ndeki son aşamaları yerinde inceledik. Tamamlanmadan yanlış yapılmış, eksik noktaları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanımız Ergün Aksoy, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanımız Müge Kuğu ve mühendis arkadaşlarımız ve yetkili personellerimiz ile tespit etme şansımız oldu. Yüklenici firma yetkililerine de bu eksik noktaları teslim edeceğiz. Kısa sürede de uygulanabilir şekilde yapılacak. Buradaki amaç, teslim aldıktan sonra herhangi bir sorun yaşamamak. Projeyi Selendi ilçemize hızlı bir şekilde kazandırmak adına takip ediyoruz. Selendi Gençlik Merkezi, Sinemadan, Tiyatroya, el sanatları atölyesine, müzik stüdyolarından her türlü aktiviteye ev sahipliği yapacak” dedi.