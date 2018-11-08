Selendi'nin kadın cumhuriyet savcısı ve hakimleri görevlerine başladı

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına İlişkin Kur'a Kararnamesi sonucu Manisa'nın Selendi ilçesine atanan ve hepsi 24 yaşında olan Cumhuriyet Savcısı Ulviye Üngörmüş, Hakimler Betül Koyuncu ve Tülay Öztürk Selendi'de görevlerine başladı.

Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimlerinin, geçtiğimiz günlerde çekilen kura sonucu Selendi'ye atamaları yapılan Cumhuriyet Savcısı Ulviye Üngörmüş, Hakim Betül Koyuncu ve Hakim Tülay Öztürk görevlerine başladı.

1994 yılında Yozgat'ta doğan ve Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Cumhuriyet Savcısı Ulviye Üngörmüş, 1994 yılında Ankara'da doğan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hakim Betül Koyuncu ile 1994 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde doğan ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hakim Tülay Öztürk, ilk görev yerleri olan Selendi'ye atandıkları için oldukça heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.