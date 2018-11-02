Selendi'nin kalkınma stratejisi masaya yatırıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi” kapsamında oluşturulan Selendi Yerel Eylem Grubu, toplantında bir araya gelerek, ilçenin kalkınma stratejisi ve yapılacak faaliyet ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Teknik Destek Projesi” ile yürütülen Selendi Yerel Eylem Grubu, belediye düğün salonunda toplantı yaptı. Toplantıda, ilçe için yapılacak faaliyet ve projeler ortaya konularak, kırsal kalkınmada eski ve yeni yöntemlerin karşılaştırmalarının önemine dikkat çekildi. Projede görev alanlar, Selendi'nin daha iyi ve hızlı kalkınması için neler yapılabileceğini görüşerek, fikir alışverişinde bulundular. Yerel Eylem Gurubu Selendi Sorumlusu Terziler Mahalle Muhtarı İsmail Ekim başkanlığında gerçekleşen toplantıda, faaliyetler görüşülürken, diğer il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sinevizyon eşliğinde katılımcılara gösterildi. Toplantıya, İlçe Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Yerel Eylem Gurubu Selendi Sorumlusu İsmail Ekim, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erol, MASKİ Selendi Sorumlusu Sakin Gürbüz, oda başkanları, daire müdürleri, muhtarlar ile Selendili vatandaşlar katıldı.