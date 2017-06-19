Selendi’nin mahallelerinde dereler temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, daha güvenli dere yatakları için yoğun mesai harcıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, hem dere yatakları daha güvenli hale geliyor hem de kötü koku ve haşerat sorunları ortadan kaldırılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesine bağlı 3 mahallede dere temizlik çalışmasında büyük yol kat etti. İlçenin Eskicami, Karşıova ve Yıldız mahallelerini rahata kavuşturmak için başlatılan yaklaşık 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasında sona gelindi.

Yıldız mahallesinin rekreasyon alanına MASKİ desteği

İlçe belediyesinden gelen talep sonrasında Yıldız Mahallesi’nde harekete geçen MASKİ ekipleri, iki paletli ekskavatör ve bir kazıcı yükleyici ile titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. Selendi Belediyesi tarafından derenin geçtiği noktada inşa edilecek olan rekreasyon alanı için yapılan temizlik çalışması hızlı bir şekilde ilerliyor.

Karşıova Mahalle Muhtarı Yusuf Azman, yapılan çalışma ile kötü koku derdinden kurtulacakları için mutlu olduğunu ifade ederek, “Allah’a çok şükür ne ihtiyacımız olsa gideriliyor. Deremiz çok kötü kokuyordu. Temizlik çalışması bitme noktasına geldi. Şimdiden kötü koku bitti diyebilirim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

Eskicami Mahalle Muhtarı Hikmet Erol ise, mahallelerinde yürütülen temizlik çalışması nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Özellikle çocuklarımız için çok iyi bir çalışma yapılıyor. Artık dere yatağında başlarına bir şey geldi mi korkusu yaşamayacağız. Cengiz Bey’e çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman arkasındayız” ifadelerini kullandı.