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19 Kasım 2017 13:07

Selendi’ye yeni hayvan içme suyu göleti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesi Karakozan Mahallesi’ne yapılacak olan 8 hayvan içme suyu göletinin 7’ncisi Geriyolu mevkiine yapılarak, hazır hale getirildi.

Selendi’ye yeni hayvan içme suyu göleti

19 Kasım 2017 13:07


Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgeleri kalkındırmaya yönelik yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Selendi’nin Kazakozan mahallesine yapılması planlanan 8 hayvan içme suyu göletinin 7’ncisi de tamamlanarak üreticilere teslim edildi. Hayvan üreticilerine destek olma yönünde yapılan çalışmalar arasında yer alan Selendi ilçesi Karakozan Mahallesi’ne yapılması planlanan 8 hayvan içme suyu göleti arasında yer alan Geriyolu mevkiindeki göletin yapımı tamamlandı. Geçim kaynakları hayvancılık olan ve özellikle yaz aylarında hayvan sulaması yönünde büyük sıkıntı yaşayan Selendi Karakozan Mahallesi’nin ihtiyaçlarının karşılanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar devam ediyor. Karakozan Mahallesi’ne yapılması planlanan 8 göletten 7’ncisinin tamamlandığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, yapılacak son göletin de en kısa zamanda tamamlanarak üreticilere teslim edileceğini, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile sürdürülen çalışmaların 17 ilçede eşit bir şekilde devam edeceğini ifade ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.




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