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08 Temmuz 2018 16:28

Selimşahlar 4-6 yaş Kur’an Kursu binasının temeli atıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi’nde Şehzadeler Belediyesi, Manisa İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılacak olan 4-6 yaş Kur’an kursu binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Selimşahlar 4-6 yaş Kur’an Kursu binasının temeli atıldı

08 Temmuz 2018 16:28


Selimşahlar Mahallesi’nde 4-6 yaş arası çocuklar ile kadınların faydalanabileceği Kur’an kursu hizmet binası için ilk kazma vuruldu. Şehzadeler Belediyesi, İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların katkıları ile yapılacak olan Kur’an kursu binasının temel atma törenine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak Kur’an kursu binasının yapımına büyük destek sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Selimşahlar mahallemizde temelini atacağımız 4-6 yaş arası ve hanımlar kuran kursunun inşaatına inşallah kazasız belasız ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve halkımızın hizmetine sunulmasını diliyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Kur’an kursunun projelendirme işlemlerinin Şehzadeler belediyesi olarak biz üstlendik. Yine burada 500 metreküplük kazı ve hafriyat çalışması ile ve bin metrekarelik 200 metre uzunluğundaki yol açma çalışmalarını yaklaşık olarak 50 bin TL’lik bir bedeli Şehzadeler Belediyesi olarak karşıladık. Bu teknik bilgilerden de anlaşılabileceği üzere gerçekten son derece nitelikli, donanımlı her türlü ihtiyaca cevap verebilecek, hem 4-6 yaş çocuklarımızın rahatlıkla her türlü eğitimlerini alabilecekleri hem de bayanların gelebilecekleri güzel bir yer. İnşaat dahilinde sırasıyla 1 adet bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve çatı teras alanları olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Bodrum ve zemin katlar 162 şer metrekare, 1. kat 189 metrekare, merdiven kulesi 25 metrekare ve çatı terası 164 metrekare olmak üzere toplam 702 metrekarelik inşaat alanına sahiptir. Bina dahilinde 1 tanesi mescit olmak üzere lavabolar ve mutfak bölümleri haricinde toplam 14 adet kapalı bölümden oluşmaktadır. 4-6 yaş arası çocuklarımıza ve mahallemizdeki kadınlara hizmet verecek olan bu güzel Kur’an kursu binamız Şehzadelerimize hayırlı olsun” dedi.


Yapılacak olan Kur’an kursu binasının hayırlı bir şekilde tamamına ermesi temennisinde bulunan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise “Elhamdülillah, şükür gerektirecek bir mekanda böyle bir programda bir araya geldik. Hayırlı bir işin başındayız. Rabbim inşallah bereketlendirsin, hayırla tamamına erdirsin. Bu güzel eserin yapılmasına vesile olan değerli belediye başkanımız ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla 4-6 yaş Kur’an kursu binasının temeli butona basılarak atıldı.




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