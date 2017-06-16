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16 Haziran 2017 16:50

Selimşahlar, iftar sofrasında buluştu

Şehzadeler Belediyesi Ramazan ayının başından beri mahallelerde kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Selimşahlar, iftar sofrasında buluştu

16 Haziran 2017 16:50

Şehzadeler Belediyesi, mahalle iftarları kapsamında geçtiğimiz akşam Selimşahlar Mahallesinde kurduğu iftar sofrasında 750 vatandaşı buluşturdu.


Şehzadeler Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede kurduğu iftar sofrası Selimşahlar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar için kuruldu.


Selimşahlar Mahallesindeki iftar sofrasının kurulmasına katkı sağlayan Manisa eski Belediye Başkanı Ersan Atılgan’a teşekkür eden Başkan Çelik, “Şehrimize hizmet edenleri her zaman hatırlamalıyız, bizler vefamızı her vesile ile ortaya koymalıyız bugüne kadar şehrimize ve ülkemize hizmet etmiş olan kim varsa, hepsine müteşekkiriz. Bu şehirde taş üstüne taş koymuş olan kim varsa hepsi eli öpülesidir, bizim açımızdan kıymetli ve değerlidir. Onlardan bir tanesi de bugün iftar soframızın hayırseverliğini üstlenen, Manisa’da belediye başkanlığı ve siyasetçilik yapmış olan şehrimize ve insanlarımıza hizmet etmiş olan hayırsever iş adamımız, değerli büyüğümüzü Ersan Atılgan ağabeyimizdir. Bugün burada bizimle bir arada oldukları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şehrimize yapmış olduğu hizmetler ve hayırlar için çok teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık uzun ömürler versin inşallah. Bu vesile ile tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun diyorum. Selimşahlar Mahallemizde Şehzadeler Belediyesinin hizmet yağmurundan istifade ediyor. İnşallah nasip olursa önümüzdeki dönem içerisinde Selimşahlar’daki genç kardeşlerimiz için bir de halı saha yapacağız. Bununla ilgili olarak yer temin çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz bu proje üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Daha fazla çalışacağız, Selimşahlar Mahallemize, Şehzadeler’e daha çok hizmetler edeceğiz inşallah” dedi.


Yaklaşık 750 kişinin katıldığı iftar programına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa eski Belediye Başkanı Ersan Atılgan, Belediye Meclis üyeleri ve civar mahalle muhtarları katıldı.




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