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07 Haziran 2018 14:04

Selimşahlar’a 350 bin TL yatırımla içme suyu arıtma tesisi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi’nde 350 bin TL yatırımla içme suyu arıtma tesisi inşa ediyor.

Selimşahlar’a 350 bin TL yatırımla içme suyu arıtma tesisi

07 Haziran 2018 14:04

Tesiste saatte 40 ton içme suyu arıtılacak.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı içme suyu için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, öncelik sırasına göre mahallelere içme suyu arıtma tesisleri kazandırılıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler’in Selimşahlar Mahallesi’nde 350 bin TL yatırımla içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor. 80 metrekare alana inşa edilen arıtma tesisinde saatte 40 ton su arıtılacak. Tesis ile mahalle sakinleri daha sağlıklı içme suyu tüketecek.


MASKİ Genel Müdürlüğü, Selimşahlar’da 154 Mahalle Projesi kapsamında 14 kilometre kanalizasyon hattı döşüyor. Daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan mahallede yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken 50 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmaları da hızla ilerliyor.




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