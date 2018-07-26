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26 Temmuz 2018 14:49

Selimşahlar’a yazlık düğün yeri

Şehzadeler Belediyesi, Selimşahlar Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine, yazlık düğün yeri hazırladı.

Selimşahlar’a yazlık düğün yeri

26 Temmuz 2018 14:49


Şehzadeler Belediyesi, Selimşahlar Mahallesi’nde 1100 m2 alan üzerine, düğün yeri hazırladı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hazırlanan düğün yerinde, mahalle sakinleri, düğünlerini açık havada yapabilecekler. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Selimşahlar Mahallemizde, vatandaşlarımızın yazın açık havada düğün yapabilmeleri için, düğün yeri hazırladık. Mahallemizde, kapalı düğün salonu vardı. Ancak mahalle halkımızın talebi doğrultusunda yaptığımız yazlık düğün yerimizi, bin 100 metrekare alan üzerine tek sıra çelik hasırlı zemin betonu ile hazırladık. 500 kişilik düğün yerimizin toplam maliyeti 62 bin 500 TL. Düğün yerimiz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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