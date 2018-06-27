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27 Haziran 2018 17:43

Selin yıktığı köprü bir günde yeniden yapıldı

Geçtiğimiz gün içinde Sarıgöl ve çevresine yağan şiddetli yağış nedeniyle Yeniköy Mahallesini, Sarıgöl’e bağlayan 35 yıllık köprünün yıkılması üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bir günde yeni köprü yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Selin yıktığı köprü bir günde yeniden yapıldı

27 Haziran 2018 17:43


Manisa Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 35 yıl önce yaptırılan köprü son yağışta tamamen yıkılınca mahalle halkı ilçe ile ulaşımda büyük sıkıntı yaşadı. Yağışların bitmesinin ardından mahalleye Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 10 adet 2x2 etabında menfez gönderildi. Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri Müdürülüğü ve belediyenin araçları ile menfezler döşenerek yeni köprü yapıldı.


Mahalle ve ilçe merkezi arasında yeniden ulaşımın sağlanmaya başladığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Geçtiğimiz günlerde ilçe ve çevresinde şiddetli yağışlar oldu. 35 yıl önce yaptırılan ve Yeniköy Mahallemizi ilçeye bağlayan köprüyü yeniledik" derken, Yeniköy Muhtarı Niyazi Akçam da, "Selin götürdüğü köprü Sarıgöl Belediyesinin bir günlük çalışması ile tekrar yapıldı. Belediye Başkanımız Necati Selçuk’a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.




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