Şemdinli’deki çatışmada Akhisarlı asker yaralandı

Yaralanan Uzman Çavuş Taner Temur’un Manisa’nın Akhisar ilçesinden olduğu bildirildi. Temur’un daha önce de bir çatışmada yaralandığı ve tedavi sürecinin ardından yeniden birliğine katılarak terörle mücadeleye devam ettiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırıda iki askerin şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığını bildirdi. Yaralanan uzman çavuşun Manisa’nın Akhisar ilçesinden 35 yaşındaki Taner Temur olduğu bildirildi. Temur’un evli ve Tusem isminde bir kız çocuğu olduğu bildirilirken, eşi Enise Temur’un ise çok yakın bir zamanda doğum yapacağı kaydedildi. Akhisar’ın Dayıoğlu Mahallesi’nde ikamet eden baba Murat Temur’un ise askeri hastanede yatan oğlunun yanına gitmek için hazırlandığı bildirildi. Öte yandan, Taner Temur’un daha önce yine bir çatışmada yaralandığı ve 2 aylık tedavi ardından görevine devam ettiği bildirildi.