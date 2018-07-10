Sera destekleri üreticinin yüzünü güldürdü

Demirci ilçesinde üreticilere 25 adet sera kurulurken, üretilen ürünler satış noktaları ve pazarlarda iyi fiyatlardan alıcı buldu. Elde edilen gelirler, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yerel ekonomik potansiyeli, yerel kaynaklarla ve orada yaşayanların katılımı ile harekete geçirilerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak olarak adlandırılan yerelde kalkınma modelini benimseyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda çeşitlilik arz eden çalışmalarıyla üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de kısa zamanda önemli sonuçlar veren sera desteği. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu da Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yılmaz Usta ve Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kazım Aysan ile birlikte, Yeşiloba ve Yeşildere Mahallerindeki sera desteği verilen üreticilerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kırsal kalkınmanın sağlanması konusu üzerinde hassasiyetle durduğunu belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Demirci ilçemize 2016 yılında 10 adet, 2017 yılında da 15 adet olmak üzere toplamda 25 adet sera verdik. Yeşildere Mahallesinde 4, Yeşiloba Mahallesinde 19 ve Kazancı’da 2 adet. Sera desteği vereceğimiz yerleri tespit ederken bunların kararını tek başımıza almadık. İlçe Ziraat Odası Başkanlıkları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, şube müdürlükleri, ilçe belediyelerinin yetkilileri ile birlikte bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak yerleri özenle seçtik. Arazinin ekolojik yapısını baz aldık. Bugün geldiğimiz noktada, ürünlerini kolaylıkla Pazar sıkıntısı çekmeden satan üreticilerimizi görmek bizleri mutlu etti. Memnuniyet günden güne artıyor, ve her geçen gün yeni talepler alıyoruz. Kırsalda ekonomiyi geliştirmek ve sürdürülebilir hale getirmeye hedefliyoruz. Üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşildere Mahallesi’ndeki sera desteğinden faydalanan Fadime Dağlı, “Serada yaptığımız üretim, ürünlere zarar veren dolu yağışından ve hastalıktan etkilenmiyor. Açık alanda yapılan üretimde yağış ve hastalıklar, ürüne çeşitli zararlar veriyor. Bunun yanı sıra Temmuz ya da Ağustos ayında piyasaya sunulan ürünü, serada Mayıs ayında yetiştirebiliyoruz. Ürünün dönemi bittikten sonra farklı bir ürüne yöneliyoruz. Bizim için oldukça avantajlı. Sera desteğinin devamını diliyor, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Verimli seralarda gelir arttı

Necati Gül isimli üretici de, “Ürünler daha güzel, seralarımız verimli. Fiyatlar yüksek. Ürünlerimiz hastalık görmedi. Belediye Başkanımız Cengiz Ergün beye teşekkür ederiz. Bize önemli kazançlar kazandırdı bu sene” şeklinde konuştu.

Üretime başladıklarını ve bu sene fiyatların güzel olduğunu kaydeden Serkan Gökçe, “Allah bereket versin, güzel gelir elde ediyoruz. Serada albenisi yüksek kaliteli ürün üretiliyor. Az alanda çok ürün alabiliyoruz. Yatay değil dikey olduğundan birim alana daha çok bitki dikiyoruz. Önceden 500 metrekare ile uğraşıyordum şimdi bin metrekare oldu. Üretim alanım arttı. Çok teşekkürler” derken, Nurullah Özger de, “Üreticiyiz, kendi mahsulümüzü satıyoruz. Pazarda değerlendiriyoruz. Sera desteğinin bize çok katkısı oldu. Bize bir ekmek kapısı çıktı. Çoluk çocuk geçimimizi sağlıyoruz. Ürün, verimliliği yüksek. Bu sene fiyatların da iyi olması mutlu etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Serasından haftalık 700 kilogramlık ürün çıktığını anlatan Mustafa Özger ise, “Bu bizim için çok büyük bir başarı. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse de şunları söyledi: “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah bin kere razı olsun. Bu projemiz 2016 yılında başladı. İlk etapta katılım az olmuştu. Sonradan toplamda 25 üreticimiz bu projeden faydalandı. Şimdi herkes sera desteğinin devam etmesini bekliyor ve istiyor. Demirci pazarında mahallemiz söz sahibi oldu. Köylülerimiz, çok mutlular. Sayın başkanımızı da hizmetlerini yerinde görmesi için davet ediyoruz. Allah, ondan bin kere razı olsun.”