Sera kurma işlemleri hız kazandı

Kurulacak olan seraların Aralık ayına kadar tamamlanarak üreticilere teslim edileceği belirtilirken, 2018 yılında bu seralarda ürün yetiştirilmeye başlanacağı ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yılmaz Usta ve Köprübaşı Koordinasyon Şube Müdürü Rahmi Erdem Köprübaşı ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Örtü Altı Yetiştiriciliğin (Seracılığın) Geliştirilmesi projesi kapsamında kurulumu devam eden seralarda incelemede bulundu, seraları kurulan üreticilerle görüş alışverişinde bulundu. Çayköy Mahallesi’nde 3, ilçe merkezinde 4 adet olmak üzere toplamda 7 seranın konstrüksiyon montajının tamamlanırken, ay sonuna kadar örtü naylonlarının montajı tamamlanacak ve seralar üretime hazır hale gelecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, sera desteği projesinde Selendi ve Köprübaşı ilçelerinde kurulacak seralarda konstrüksiyon montajının tamamlandığını, Demirci’de kurulacak seraların temel ankrajlarının tamamlandığını, Gördes ilçesinde ise temel çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Konstrüksiyon montajı tamamlanan ilçelerde 18 Eylül’den itibaren sera naylonunun montajının başlayacağını belirten Gençoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ve üreticilerden gelen yoğun istek üzerine 2017 yılında kurulacak olan sera sayısı 100’den 120’ye çıkartıldı. 120 sera Aralık ayına kadar tamamlanarak üreticilerimize teslim edilecek” dedi.

120 sera için 2,5 milyon liralık yatırım

120 sera için yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırımın yapılacağına vurgu yapan Gençoğlu, yüzde 75’i Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hibe desteği ile kurulacak seraların üretim sezonuna yetiştirilerek üreticilerin bir an önce üretime başlayabilmeleri ve gelir sağlamaya başlamalarını sağlamak için temel ankraj yapımı, konstrüksiyon ve örtü montajı ile üç koldan çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayacak üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Gençoğlu, üreticilere bol ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.