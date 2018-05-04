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04 Mayıs 2018 16:25

Serçeler Mahallesi daha sağlıklı ve kaliteli suya kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi’nde dağdan gelen içme suyunun kaynak başında iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

Serçeler Mahallesi daha sağlıklı ve kaliteli suya kavuşuyor

04 Mayıs 2018 16:25

Ardından döşenecek isale hattı sayesinde vatandaşın daha basınçlı ve yeterli suya kavuşması sağlanacak.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi’ne daha basınçlı ve yeterli içme suyu temin etmek üzere çalışmalarına başladı. MASKİ ekipleri, cazibeli su kaynağında iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Döşenecek yeni isale hattıyla da mahalle sakinlerine yeterli ve kaliteli içme suyu sağlanacak.



“MASKİ meyve vermeye başladı, kimse taşlamasın”


MASKİ sayesinde kaliteli ve sağlıklı suya kavuştuklarını dile getiren Serçeler Mahalle Muhtarı Karip Akkaya, “Dağdan gelen kaynak suyumuzun isale hattı çalışması MASKİ ekipleri tarafından başladı. Şu anda kaynakbaşı çalışmaları tamamlandı. İsale hattımızın çekilmesinden sonra mahallemizde kullanmakta olduğumuz mevcut suyumuz daha da artacak. Hizmetlerden yararlanmaya başladığımızdan bu zamana kadar mahalleli olarak çok heyecanlandık ve çok seviniyoruz. Bizleri unutmayan Büyükşehir ve MASKİ’ye sonsuz teşekkür ediyoruz. MASKİ yeni bir oluşum ve meyve vermeye başladı, kimse taşlamasın. Gayretli ve çalışkan bir kurum olan MASKİ, sağlıklı ve kesintisiz suyu bize ulaştırmak için çabalıyor. Bizler mahalleli olarak sonuna kadar destek vereceğiz. Başarılı çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ayrı ayrı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.




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