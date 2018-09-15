Sergilerde kuruyan üzümler çuvallanıyor

Türkiye'de tarım ihracatında önemli bir yere sahip olan Manisa'da bin bir emekle hasadı yapılıp sergilerde kurutulan üzümler gece gündüz demeden çuvallanarak satışa hazırlanıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2018 ürünü çekirdeksiz kuru üzümlerin çuvallanması sürüyor. Bin bir zahmet ve emekle yetiştirilerek hasadı yapılan üzümler, tarlalarda belirlenen düz alanlara serilerek güneşe bırakıldı. Hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak için gece gündüz nöbet tutan üreticiler, kuruyan üzümlerini artık sergilerden toplamaya başladı. Gece, havanın serin olduğu saatlerde sergilerden toplanan üzümler makinede çöplerinin ayıklanmasının ardından 50 kilogramlık kanaviçe çuvallara konularak işleme tesislerine gönderiliyor. Tesislerde yıkanıp kükürtlenen üzümler, irilik ve renklerine göre sınıflandırılıp ambalajlanıyor. 3-4 kilogram taze üzümden yaklaşık 1 kilogram kuru üzüm elde ediliyor.

3 kuşak üzüm üreticisi aileden gelen Galip Öztürk, her yıl üzümlerinin kaliteli olması için uğraştıklarını söyledi. Öztürk, “Hasadımızı yaptık, üzümlerimizi kestik. Çok şükür yağmurlar yağmadan da üzümümüzü kuruttuk. Şu an işçilerimizle birlikte üzümlerimizin çöplerinden ayrılması için makinelerde savuruyoruz, ayıklıyoruz. Elde ettiğimiz kuru üzümlerimizin fiyatının iyi olmasını bekliyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız” dedi.