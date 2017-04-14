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14 Nisan 2017 14:42

Sergilerin yeni adresi Forum Magnesia

Manisa’nın ilk ve tek alışveriş merkezi olan Forum Magnesia AVM eğitim kurumları tarafından açılan sergilerin yeni adresi oldu.

Sergilerin yeni adresi Forum Magnesia

14 Nisan 2017 14:42

Yunusemre Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören miniklerin de 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yaptıkları çalışmalardan oluşan eserler Forum Magnesia AVM’de deüzenlenen törenle açıldı.


Yunusemre Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minikler yılboyunca yaptıkları çalışmaları Forum Magnesia AVM’de sergiledi. Serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Saniye Altay, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Irmak, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, bakımevinde eğitim gören minikler ve veliler katıldı.


Açılış kurdelesini davetliler ve miniklerle birlikte kesen Başkan Çerçi, miniklerin el işi ve resimlerini tek tek incelerken, sergide minik öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserler yer alıyor.


Serginin 16 Nisan Pazar Günü’ne kadar gezilebileceği öğrenilirken, minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çerçi, çocuklar ve velileriyle de açılış öncesi ve sonrasında bol bol sohbet etti.




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