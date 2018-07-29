Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 17:32

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Manisa’nın Soma ilçesinde Suriye uyruklu 1 kişi serinlemek için girdiği barajda boğularak can verdi.

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

29 Temmuz 2018 17:32


Olay, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Sevişler Mahallesi’nde bulunan barajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed Karno (26) balık tutmak için geldiği barajda sıcaktan bunalınca serinlemek için suya girdi. Karno’nun suya girdikten sonra birden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleriyle birlikte baraja sevk edilen AFAD, UMKE ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıçlar Karno için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonrasında Karno’nun cansız bedenine ulaşıldı.


Karno’nun cesedi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç